США балансируют на грани войны с Ираном, осознанно подталкивая ситуацию к открытому конфликту, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не берусь оценивать, что реально происходило в последние часы в этой связи, но по той информации, которая поступает, совершенно очевидно, что ситуация крайне опасная", - сказал он журналистам в Сочи, отвечая на вопрос "Интерфакса".
"Это я бы назвал балансированием на грани войны. Независимо от характера рассматривавшейся операции, её масштабов, целей, задач, сам по себе тот аспект, что это находится уже на грани принятия решения, а не просто в проработке в пользу применения силы, этот факт подтверждает все то, что мы говорим постоянно: США ведут осознанную линию на обострение обстановки, США провоцируют ситуацию, подталкивают её к скатыванию в пропасть открытого конфликта", - подчеркнул замминистра.
По словам Рябкова, в Пентагоне "вместо того, чтобы задуматься над содержательной частью сигнала (РФ), - нужен политический выход из этого кризиса - начинают рассуждать о том, что Россия якобы пытается расширить своё влияние".
"Не США рассуждать о том, кто пытается расширить своё влияние", - сказал замминистра.
"Учитывая опыт десятилетий, большинство "пожаров" на Ближнем Востоке возникло из-за поджигательской линии Вашингтона. Содержательная сторона дела в том, что опасность конфликта не исчезла, и мы вновь призываем ответственных деятелей, если таковые ещё есть в Вашингтоне, взвесить последствия"", - подчеркнул Рябков.
"Предостерегаем от опрометчивых шагов", - добавил он.
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