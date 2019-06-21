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Регион 21.06.2019 13:13

США подталкивают ситуацию с Ираном в "пропасть открытого конфликта" - Рябков

США балансируют на грани войны с Ираном, осознанно подталкивая ситуацию к открытому конфликту, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не берусь оценивать, что реально происходило в последние часы в этой связи, но по той информации, которая поступает, совершенно очевидно, что ситуация крайне опасная", - сказал он журналистам в Сочи, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Это я бы назвал балансированием на грани войны. Независимо от характера рассматривавшейся операции, её масштабов, целей, задач, сам по себе тот аспект, что это находится уже на грани принятия решения, а не просто в проработке в пользу применения силы, этот факт подтверждает все то, что мы говорим постоянно: США ведут осознанную линию на обострение обстановки, США провоцируют ситуацию, подталкивают её к скатыванию в пропасть открытого конфликта", - подчеркнул замминистра.

По словам Рябкова, в Пентагоне "вместо того, чтобы задуматься над содержательной частью сигнала (РФ), - нужен политический выход из этого кризиса - начинают рассуждать о том, что Россия якобы пытается расширить своё влияние".

"Не США рассуждать о том, кто пытается расширить своё влияние", - сказал замминистра.

"Учитывая опыт десятилетий, большинство "пожаров" на Ближнем Востоке возникло из-за поджигательской линии Вашингтона. Содержательная сторона дела в том, что опасность конфликта не исчезла, и мы вновь призываем ответственных деятелей, если таковые ещё есть в Вашингтоне, взвесить последствия"", - подчеркнул Рябков.

"Предостерегаем от опрометчивых шагов", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]