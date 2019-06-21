В столкновениях в Тбилиси пострадали 240 протестующих и полицейских

В ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, сообщил в пятницу журналистам глава центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций Грузии Автандил Талаквадзе.
По его словам, 102 человека остаются к этому моменту в различных клиниках.
Замглавы Минздрава Грузии Заза Бохуа подтвердил журналистам эти данные.
Он отметил, что состояние одного пострадавшего стабильно тяжелое, двум в эти минуты проводится операция.
Замминистра уточнил, что у большинства пострадавших травмы, в том числе глаз, ушибы, вывихи.
Накануне в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и беспорядки в Тбилиси.
Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка.
Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели. Судя по характеру ранений, полученных в том числе сотрудниками СМИ, применялись и резиновые пули.
В ходе столкновений митингующих с полицией пострадали десятки человек, в том числе журналисты. Еще до силового разгона участников протестной акции Минздрав Грузии сообщил, что в результате столкновений на проспекте Руставели пострадали 14 митингующих и 38 полицейских. Один из лидеров бывшей партии власти "Единое национальное движение", депутат парламента Роман Гоциридзе позже сообщил о более чем сотне пострадавших.
Один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что протестная акция продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдет Кобахидзе. По его словам, организаторы митинга приняли решение добавиться также отставки главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.
Кобахидзе утверждает, что не был в курсе председательствования в МАП Гаврилова.
Со своей стороны, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что действия организаторов беспорядков перед зданием парламента не останутся безнаказанными.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в центре Тбилиси заявила, что Россия заинтересована в обеспечении внутреннего противостояния в стране. "Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое опытное оружие", - написала президент в фейсбуке.
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