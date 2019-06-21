Офис омбудсмена Грузии контролирует ситуацию с задержанными участниками столкновений в Тбилиси

Народный защитник Грузии и его представители в течение всей минувшей ночи наблюдали на месте за событиями, происходящими на проспекте Руставели в Тбилиси, говорится в заявлении, распространенном в пятницу офисом омбудсмена.

По информации офиса, сотрудники аппарата посетили все отделения полиции, куда были доставлены задержанные участники акции, некоторые из которых указывали на факты возможного злоупотребления силой со стороны правоохранительных органов.

"Представители Народного защитника активно изучают каждый инцидент, зафиксированный в ходе акции. Они также работают над тем, чтобы определить местонахождение задержанных и пропавших без вести лиц. Кроме того, они будут наблюдать за судебными процессами и посещать пострадавших в больнице", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, согласно заявлению, Народный защитник позже даст правовую оценку событиям на проспекте Руставели.

Офис омбудсмена публикует номер горячей линии. "Если у вас есть информация о предполагаемых нарушениях прав человека, пожалуйста, свяжитесь с горячей линией аппарата Народного защитника Грузии: 1481", - сказано в заявлении.

СМИ сообщают, что в Тбилиси начались судебные процессы над задержанными полицией участниками акции протеста. Точно число задержанных неизвестно, но речь идет о десятках участниках акции.

МВД Грузии в пятницу также обнародовало горячий телефонный номер, по которому родители и близкие могут получить информацию о задержанных участниках акции.

В настоящее время на улицах Тбилиси участников акции больше нет. Часть из них задержана, часть - разбежалась. Автомобильное движение восстановлено во всем городе.

Накануне в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и беспорядки в Тбилиси.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Вечером в пятницу сторонники оппозиции намерены вновь собраться на акцию протеста перед зданием парламента Грузии.