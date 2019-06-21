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Бизнес и законодательство 21.06.2019 12:53

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-апреле удвоился

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-апреле 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза - до 43,901 тыс. единиц, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $10 млн 657,5 тыс. (рост в 1,7 раза).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 158,6 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 47,8%) на сумму $23 млн 875,5 тыс. (рост на 25,6%).

Кроме этого, за отчетный период на 7,7% - до 56 тыс. единиц снизился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $11 млн 393 тыс. (рост на12,6%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИМПОРТ, КОНДИЦИОНЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]