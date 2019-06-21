Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-апреле удвоился

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-апреле 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза - до 43,901 тыс. единиц, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $10 млн 657,5 тыс. (рост в 1,7 раза).
За отчетный период в Азербайджан также импортировано 158,6 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 47,8%) на сумму $23 млн 875,5 тыс. (рост на 25,6%).
Кроме этого, за отчетный период на 7,7% - до 56 тыс. единиц снизился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $11 млн 393 тыс. (рост на12,6%).
Б.Рустамбеков
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