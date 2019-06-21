Провокации в Тбилиси могу стать прецедентом для срыва участия делегаций из РФ в ПАСЕ, считает Гаврилов

Атаки на российских парламентариев, произошедшие в Тбилиси, могут повториться и на других международных форумах, в том числе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил президент МАП, депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
"Опасно, что такая жесткая, враждебная, истеричная реакция на участие российских депутатов в международных форумах, как в Тбилиси, может послужить опасным прецедентом для того, чтобы попытаться сорвать участие российской делегации в других форумах, в том числе происходящих в ближайшее время в Европе, таких как ПАСЕ", - сказал Гаврилов в пятницу на брифинге.
Он выразил надежду, что "все организаторы этих мероприятий учтут грузинский опыт и исключат даже попытки оказать давление на участие российской делегации".
Делегация из РФ, как ожидается, этим летом может принять участия в июньской сессии ПАСЕ после длительного перерыва. Сессия в Страсбурге начнется 24 июня, и если в результате заседания в первый день будет принятая резолюция, снимающая с делегации РФ ограничения, то 25 июня парламентарии от Госдумы и Совета Федерации могут принять участие в работе Ассамблеи.
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