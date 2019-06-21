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Дальнее зарубежье 21.06.2019 14:05

Бангкок рассчитывает на скорое подписание соглашения по RCEP - самому масштабному экономическому партнерству в мире

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил о планах к концу 2019 года подписать соглашение по Всестороннему региональному экономическому партнерству (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) - самому масштабному мировому проекту такого рода, сообщают западные СМИ.

RCEP включает в себя 16 государств Азиатско-Тихоокеанского региона: Австралию, Индию, Китай, Новую Зеландию, Южную Корею, Японию и 10 стран АСЕАН. В случае реализации партнерство охватит около половины населения Земли и 40% торговли.

"Таиланд старается ускорить процесс переговоров по RCEP, чтобы он завершился в этом году", - цитируют СМИ слова Прают Чан-Оча, сказанные на бизнес-форуме в Бангкоке.

"Это согласованная цель всех лидеров", - отметил он.

В свою очередь министр торговли и промышленности Филиппин Рамон Лопес заявил, что переговоры по 7 из 18 пунктам договора RCEP уже завершены.

"Мы достигли той стадии, когда от различных сторон, ведущих переговоры, можно требовать быть более реалистичными, прагматичными", - отметил министр.

Также он выразил мнение, что торговые разногласия между КНР и США могут ускорить процесс подписания соглашения.

В январе 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что подписал меморандум о запуске процесса выхода страны из Транстихоокеанского партнерства (TPP), в котором участвовали 12 стран. Вместо этого Трамп заявил о предпочтении вести переговоры о торговых соглашениях один на один.

Это решение, отмечают СМИ, дало возможность Китаю занять лидирующие позиции в создании зон свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Однако аналитики сомневаются, что соглашение по RCEP удастся вскоре заключить.

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Тэги: АСЕАН, ЭКОНОМИКА, ПАРТНЕРСТВО-СРОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]