Талибы обвиняют американцев в спасении окруженных террористов ИГИЛ

Американские военные в Афганистане вывезли на самолетах в безопасное место боевиков террористической группировки ИГИЛ , взятых в осаду отрядами талибов , сообщил в пятницу официальный представитель движения Талибан Забиуллах Муджахид.

В заявлении Муджахида говорится, что в ходе операции по освобождению от боевиков ИГИЛ провинции Кунар на востоке Афганистана отряды талибов загнали террористов в один из населенных пунктов района Нургал.

"Однако несколько американских самолетов прибыли туда и вывезли главарей ИГИЛ, боевиков с оружием, а также их семьи в безопасное место", - заявил Муджахид.

По его словам, поддержку американцам в этой операции оказывали с земли военные "кабульской администрации".

"Таких случаев, когда американские захватчики приходили на помощь террористам ИГИЛ, взятым в окружение силами талибов, и перебрасывали их на свои базы, - великое множество", - подчеркнул представитель Талибан.