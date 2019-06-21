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Дальнее зарубежье 21.06.2019 14:18

Талибы обвиняют американцев в спасении окруженных террористов ИГИЛ

Американские военные в Афганистане вывезли на самолетах в безопасное место боевиков террористической группировки ИГИЛ , взятых в осаду отрядами талибов , сообщил в пятницу официальный представитель движения Талибан Забиуллах Муджахид.

В заявлении Муджахида говорится, что в ходе операции по освобождению от боевиков ИГИЛ провинции Кунар на востоке Афганистана отряды талибов загнали террористов в один из населенных пунктов района Нургал.

"Однако несколько американских самолетов прибыли туда и вывезли главарей ИГИЛ, боевиков с оружием, а также их семьи в безопасное место", - заявил Муджахид.

По его словам, поддержку американцам в этой операции оказывали с земли военные "кабульской администрации".

"Таких случаев, когда американские захватчики приходили на помощь террористам ИГИЛ, взятым в окружение силами талибов, и перебрасывали их на свои базы, - великое множество", - подчеркнул представитель Талибан.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ИГИЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]