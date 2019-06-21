Казахстан должен быть готов к любым вызовам в современном быстроменяющемся мире, заявил первый президент страны, лидер нации Нурсултан Назарбаев.

"Системная трансформация нынешнего мира - это стратегический вызов для нашего народа. Мы должны быть готовы принять их", - сказал Назарбаев в пятницу на международной научно-практической конференции "30 лет лидерства" в Алматы.

По мнению первого президента, за последние 30 лет Казахстан "закалился целой чередой жестких экономических кризисов", начиная с момента распада СССР в начале 1990-х годов и азиатского "финансового шторма" 1998 года до глобальных кризисных волн 2007 и 2014 годов.

"Быстро меняющаяся мировая ситуация постоянно требует от нас решительности, адаптивности и проактивности. Для этого был разработан стратегический план развития до 2050 года. Несмотря на "внешние штормы", мы продолжаем свое развитие согласно принятым ранее планам", - отметил Назарбаев.

По его словам, Казахстан вступил в гонку за свое место в новом мире, стремясь войти в клуб 30-ти наиболее развитых государств планеты.

"Уверен, что при продолжении усилий Казахстан вполне сможет войти в число лидеров нового мира", - сказал лидер нации.

Среди стратегических вызовов современного мира Назарбаев назвал изменение устоявшегося геополитического расклада, возможную девальвацию действующей мировой денежной системы, взрывной рост технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, очередную индустриальную революцию, которая приведет к смене экономической парадигмы.

"Мировая система стала трещать по швам в самых разных регионах мира. Планета нуждается в принципиально новой версии мирового порядка, которая будет учитывать появление новых сил, новых тенденций, новых вызовов и новых лиц", - считает Назарбаев.

По его словам, помимо роста конфликтности в мире происходит столкновение разных глобальных реалий.

"Идет заметный сдвиг центра глобального роста в Азию, который происходит за счет подъема Китая, Индии, Индонезии. В "большой двадцатке" семь государств уже представляют страны Востока. Возможно, в будущем они смогут создать альтернативу долговременному историческому доминированию Запада. На этом фоне мы также видим ускорение времени и происходящих перемен. А так называемые "шахматные доски", "цивилизационные разломы", "концы историй" и другие концепты уже списаны в архив", - отметил он.