В Филадельфии прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе

Мощный взрыв прогремел в пятницу на газоперерабатывающем заводе в южной части американского города Филадельфии, сообщает телеканал Fox News.

После взрыва на объекте начался сильный пожар.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Пока не известны и причины происшествия.