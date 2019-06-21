США пытаются посеять на Ближнем Востоке "иранофобию", заявил глава Минобороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Тегераном.
"Обстоятельства в регионе (Ближнем Востоке - ИФ) подозрительны и сложны. По-видимому, всё это укладывается в общую политику по созданию иранофобии и формированию консенсуса против Исламской республики (Иран - ИФ)", - приводит его слова иранское профсоюзное агентство ИЛНА.
Накануне стало известно, что иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.
Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.
Азербайджан и Грузия готовят для подписания 16 документов
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 21 нарушение - Минобороны Азербайджана
Посредники по Карабаху представили предложения, нацеленные на прогресс в переговорах – МИД Азербайджана
Баку и Киев отмечают важность расширения деятельности SOCAR в Украине
Газпром выполнил программу заимствований 2019г, останется в рынке, "чтобы получить иные ориентиры"
Страховщики в Азербайджане будут создавать Фонд для мер по предотвращению
Воздушный шар с 11 туристами унесло в горы Египта, пострадавших нет
Президент Азербайджана не приедет в Минск на открытие Евроигр – посол
Турпоток в Азербайджан в январе-мае 2019г вырос на 3,7%, из Азербайджана – на 25,5%
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Команда Азербайджана успешно выступила на V Всемирных играх юных соотечественников
В Баку состоялся заключительный в 2018 – 2019 учебном году семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ
AMADA выступает наблюдателем от WADA на II Европейских играх
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви