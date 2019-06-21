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Регион 21.06.2019 13:38

Тегеран выражает протест в связи с вторжением беспилотника США в воздушное пространство Ирана

Посол Швейцарии, представляющей интересы США в Иране, Маркус Лейтнер был вызван в пятницу в иранский МИД в связи с вторжением в воздушное пространство американского беспилотника, сообщили иранские СМИ.

В ходе встречи со швейцарским дипломатом помощник главы МИД Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что "правительство США несет ответственность за последствия этой провокационной акции", отмечают СМИ.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о сбитом в воздушном пространстве Ирана американском беспилотнике. Американская сторона сначала отрицала этот факт, но затем заявила, что сбитый беспилотник находился над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.

Президент США Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана". Вслед за этим появились сообщения, что дислоцированным в регионе американским военным был отдан приказ нанести ограниченный удар по Ирану, но что в последний момент приказ был отозван.

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Тэги: ИРАН, МИД, США, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]