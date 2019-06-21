Турпоток в Азербайджан в январе-мае 2019г вырос на 3,7%, из Азербайджана – на 25,5%

Турпоток в Азербайджан в январе-мае 2019 года составил 1 млн 94,8 тыс. человек, что на 3,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
«В январе-мае 2019 года турпоток в Азербайджан увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 3,7% - до 1 млн 94,8 тыс. человек. Удельный вес туристов из РФ составил 28,5%, Грузии – 26%, Турции – 10,9%, Ирана – 7,7%, ОАЭ – 3%", - отметили в Госкомстате.
При этом 69,1% туристов составили мужчины, 30,9% - женщины.
По данным статистики, турпоток в Азербайджан из стран ЕС в январе-мае 2019 года увеличился на 27,8% - до 54,4 тыс. человек, из стран СНГ – на 3,6%, до 380,8 тыс. человек.
При этом в отчетном периоде турпоток в Азербайджан из Китая увеличился в 1,8 раза, из Египта – в 1,8 раза, Индии и Саудовской Аравии – в 1,7 раза, Южной Кореи – на 31,4%, Японии – на 30,1%, Германии – на 28%, Канады – на 27,7%, Польши – на 23,4%, Грузии – на 22,7%.
В январе-мае 2019 года 60,4% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 38,8% - воздушным транспортом, 0,8% - водным транспортом.
По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, за отчетный период увеличилось на 25,5% - до 2 млн 65,9 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, посетивших Иран, увеличилось на 73,6%, Грузию – на 10,6%, Россию - на 5,6%, Турцию – на 0,1%.
«83,8% граждан Азербайджана в январе-мае 2019 года выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 15,4% - воздушным транспортом, 0,8% - водным транспортом», - подчеркнули в Госкомстате.
Ф.Исазаде
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