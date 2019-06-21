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СНГ 21.06.2019 15:02

Кремль заявляет о готовности Москвы к обсуждению с Киевом вопроса об обмене удерживаемыми лицами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова к рассмотрению вопросов об обмене удерживаемых лиц на Украине и в России.

"Он (президент России Владимир Путин во время "прямой линии" в четверг) действительно говорил, что такой разговор ведется, готовность российской стороны есть. Очень важно, чтобы эта готовность встречала взаимность с украинской стороны", - сказал Песков в пятницу журналистам.

"Мы слышали определенные заявления Киева о том, что у него тоже есть понимание необходимости продвижения в этой области", - добавил пресс-секретарь президента.

При этом Песков подчеркнул, что для продвижения процесса потребуется двухсторонняя работа, "которая, конечно, не может быть открытой и публичной". "В данном случае нужно просто набраться терпения", - сказал Песков.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАДЕРЖАННЫЕ, ОБМЕН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]