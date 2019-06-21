Кремль заявляет о готовности Москвы к обсуждению с Киевом вопроса об обмене удерживаемыми лицами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова к рассмотрению вопросов об обмене удерживаемых лиц на Украине и в России.

"Он (президент России Владимир Путин во время "прямой линии" в четверг) действительно говорил, что такой разговор ведется, готовность российской стороны есть. Очень важно, чтобы эта готовность встречала взаимность с украинской стороны", - сказал Песков в пятницу журналистам.

"Мы слышали определенные заявления Киева о том, что у него тоже есть понимание необходимости продвижения в этой области", - добавил пресс-секретарь президента.

При этом Песков подчеркнул, что для продвижения процесса потребуется двухсторонняя работа, "которая, конечно, не может быть открытой и публичной". "В данном случае нужно просто набраться терпения", - сказал Песков.