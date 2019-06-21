Глава Минобороны Ирана обвинил США в попытках создать антииранскую коалицию

США пытаются посеять на Ближнем Востоке "иранофобию", заявил глава Минобороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

"Обстоятельства в регионе (Ближнем Востоке - ИФ) подозрительны и сложны. По-видимому, всё это укладывается в общую политику по созданию иранофобии и формированию консенсуса против Исламской республики (Иран - ИФ)", - приводит его слова иранское профсоюзное агентство ИЛНА.

Накануне стало известно, что иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.