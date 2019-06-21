Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.027 GBR   2.1593 TRY   0.2947

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.65 2.89 Brent 64.45 2.63

Погода в Баку

  ночь день

Регион 21.06.2019 15:20

Глава Минобороны Ирана обвинил США в попытках создать антииранскую коалицию

США пытаются посеять на Ближнем Востоке "иранофобию", заявил глава Минобороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

"Обстоятельства в регионе (Ближнем Востоке - ИФ) подозрительны и сложны. По-видимому, всё это укладывается в общую политику по созданию иранофобии и формированию консенсуса против Исламской республики (Иран - ИФ)", - приводит его слова иранское профсоюзное агентство ИЛНА.

Накануне стало известно, что иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, МИНОБОРОНЫ, США, ОТВЕТ


Похожие новости


Министр обороны Ирана предупреждает Запад об ответственности за срыв ядерной сделки с Тегераном Иран не собирается проводить переговоры с европейцами по своей ракетной программе - глава Минобороны Иранский президент намерен лишить Корпус стражей исламской революции контроля над Минобороны страны - СМИ Главы Минобороны Армении и Ирана обсудили в Москве проблему Карабаха Тегеран будет соблюдать всеобъемлющий план действий по ИЯП - министр обороны Ирана Министр обороны Ирана примет участие в конференции по международной безопасности в Москве - источник

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]