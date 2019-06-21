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Регион 21.06.2019 14:09

Иранцы продемонстрировали журналистам обломками сбитого беспилотника США

Командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде в пятницу показал журналистам обломки американского разведывательного беспилотника, ранее сбитого в воздушном пространстве Исламской республики, сообщает иранская телерадиокомпания исламской республики Иран.

Ранее иранские власти страны отмечали, что обломки беспилотника были извлечены из иранских территориальных вод. Кроме того они опровергли заявление президента США Дональда Трампа о том, что беспилотник был сбит, когда находился в воздушном пространстве над международными водами.

Накануне стало известно, что иранский КСИР сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]