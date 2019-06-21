Казахстан пока изучает необходимость возобновления запрета на ввоз бензина из РФ ж/д транспортом

Казахстан пока рассматривает вопрос продления запрета на ввоз бензина из России железнодорожным транспортом, сообщил глава Минэнерго Канат Бозумбаев на пресс-конференции в пятницу в Нур-Султане.
"Сейчас соответствующие аналитические службы наши работают, считают. Летом не вижу необходимости в данном запрете, потому что разница по ценам настолько велика, что нет никакого смысла российский бензин в Казахстан возить", - сказал он.
"Боюсь, лишь бы наш бензин контрабандой в Россию не уехал. Вот над этим надо работать. И мы над этим совместно с Минфином, комитетом государственных доходов работаем, чтобы не было "серого" экспорта", - добавил Бозумбаев.
В мае сообщалось, что Казахстан намерен продлить запрет на ввоз в страну бензина из России железнодорожным транспортом на три месяца. Соответствующий проект приказа главы Минэнерго был на публичном обсуждении до 30 мая, однако документ все еще не подписан.
Ранее приказом министра энергетики Казахстана вводился запрет на ввоз бензина из России железнодорожным транспортом сроком на три месяца - со 2 марта до 2 июня 2019 года.
Казахстан уже вводил подобный запрет в 2018 году - с 25 августа по 25 ноября.
В Казахстане действуют три НПЗ - Атырауский, Павлодарский и Чимкентский. Чимкентский НПЗ построен в 1985 году, "КазМунайГаз" и CNPC владеют по 50% долей. Атырауский и Павлодарский заводы построены в 1945 и 1978 годах соответственно, контролируются "КазМунайГазом".
Азербайджан и Грузия готовят для подписания 16 документов
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 21 нарушение - Минобороны Азербайджана
Посредники по Карабаху представили предложения, нацеленные на прогресс в переговорах – МИД Азербайджана
Воздушный шар с 11 туристами унесло в горы Египта, пострадавших нет
Президент Азербайджана не приедет в Минск на открытие Евроигр – посол
Турпоток в Азербайджан в январе-мае 2019г вырос на 3,7%, из Азербайджана – на 25,5%
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
Грузинская полиция задержала 305 участников акции протеста в Тбилиси
Лукашенко рассказал Кадырову о мечте посмотреть на горы Кавказа "без помпы"
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Персидском заливе, события в Грузии
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Команда Азербайджана успешно выступила на V Всемирных играх юных соотечественников
В Баку состоялся заключительный в 2018 – 2019 учебном году семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ
AMADA выступает наблюдателем от WADA на II Европейских играх
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви