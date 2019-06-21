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ТЭК 21.06.2019 14:10

Казахстан пока изучает необходимость возобновления запрета на ввоз бензина из РФ ж/д транспортом

Казахстан пока рассматривает вопрос продления запрета на ввоз бензина из России железнодорожным транспортом, сообщил глава Минэнерго Канат Бозумбаев на пресс-конференции в пятницу в Нур-Султане.

"Сейчас соответствующие аналитические службы наши работают, считают. Летом не вижу необходимости в данном запрете, потому что разница по ценам настолько велика, что нет никакого смысла российский бензин в Казахстан возить", - сказал он.

"Боюсь, лишь бы наш бензин контрабандой в Россию не уехал. Вот над этим надо работать. И мы над этим совместно с Минфином, комитетом государственных доходов работаем, чтобы не было "серого" экспорта", - добавил Бозумбаев.

В мае сообщалось, что Казахстан намерен продлить запрет на ввоз в страну бензина из России железнодорожным транспортом на три месяца. Соответствующий проект приказа главы Минэнерго был на публичном обсуждении до 30 мая, однако документ все еще не подписан.

Ранее приказом министра энергетики Казахстана вводился запрет на ввоз бензина из России железнодорожным транспортом сроком на три месяца - со 2 марта до 2 июня 2019 года.

Казахстан уже вводил подобный запрет в 2018 году - с 25 августа по 25 ноября.

В Казахстане действуют три НПЗ - Атырауский, Павлодарский и Чимкентский. Чимкентский НПЗ построен в 1985 году, "КазМунайГаз" и CNPC владеют по 50% долей. Атырауский и Павлодарский заводы построены в 1945 и 1978 годах соответственно, контролируются "КазМунайГазом".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]