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Дальнее зарубежье 21.06.2019 16:14

В 2019 году мировая экономика может потерять $2,5 трлн из-за кибератак - Медведев

Потери мировой экономики от кибератак в текущем году, по оценкам экспертов, могут составить до $2,5 трлн, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Цифровизация, бурный рост технологий, инновационные достижения, как известно, создают и риски, и угрозы", - сказал он, выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности.

По словам главы правительства, "по оценкам аналитиков, только от кибератак потери мировой экономики в текущем году могут увеличиться до $2,5 трлн".

В связи с этим Медведев напомнил, что в пятницу он также был на встрече с Африканским экспортно-импортным банком, где была озвучено, что совокупный ВВП всех африканских стран в нынешнем году будет составлять аналогичную сумму.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, МИР, КИБЕРАТАКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]