В 2019 году мировая экономика может потерять $2,5 трлн из-за кибератак - Медведев

Потери мировой экономики от кибератак в текущем году, по оценкам экспертов, могут составить до $2,5 трлн, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Цифровизация, бурный рост технологий, инновационные достижения, как известно, создают и риски, и угрозы", - сказал он, выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности.

По словам главы правительства, "по оценкам аналитиков, только от кибератак потери мировой экономики в текущем году могут увеличиться до $2,5 трлн".

В связи с этим Медведев напомнил, что в пятницу он также был на встрече с Африканским экспортно-импортным банком, где была озвучено, что совокупный ВВП всех африканских стран в нынешнем году будет составлять аналогичную сумму.