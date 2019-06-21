Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.027 GBR   2.1593 TRY   0.2947

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.65 2.89 Brent 64.45 2.63

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.06.2019 14:17

В Филадельфии на НПЗ после взрыва начался мощный пожар

В Филадельфии утром в пятницу произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions Refinery, после чего начался пожар.

Как сообщил корреспондент CBS News, примерно через полтора часа пожар удалось локализовать, на тот момент никто не пострадал, эвакуацию людей из ближайших районов не проводили.

Первый взрыв на заводе произошел в 3:20 утра (11:20 ), пишет местный журналист Мэтт О`Доннелл в "Твиттере". За первым последовали еще несколько. Из-за пожара в районе завода ограничено движение транспорта.

В городском пожарном департаменте AP подтвердили информацию о пожаре. Его причины выясняются.

Заводу 150 лет. Он перерабатывает 335 тыс. баррелей сырой нефти в сутки. Это второй пожар на предприятии с начала июня. В прошлый раз завод горел 10 июня, тогда обошлось без пострадавших.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, НПЗ, ПОЖАР


Похожие новости


Не менее шести человек пострадали в результате взрыва на НПЗ в американском штате Висконсин USW достиг соглашения с Shell, что может положить конец забастовке американских НПЗ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]