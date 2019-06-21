В Филадельфии на НПЗ после взрыва начался мощный пожар

В Филадельфии утром в пятницу произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions Refinery, после чего начался пожар.
Как сообщил корреспондент CBS News, примерно через полтора часа пожар удалось локализовать, на тот момент никто не пострадал, эвакуацию людей из ближайших районов не проводили.
Первый взрыв на заводе произошел в 3:20 утра (11:20 ), пишет местный журналист Мэтт О`Доннелл в "Твиттере". За первым последовали еще несколько. Из-за пожара в районе завода ограничено движение транспорта.
В городском пожарном департаменте AP подтвердили информацию о пожаре. Его причины выясняются.
Заводу 150 лет. Он перерабатывает 335 тыс. баррелей сырой нефти в сутки. Это второй пожар на предприятии с начала июня. В прошлый раз завод горел 10 июня, тогда обошлось без пострадавших.
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