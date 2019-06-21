Команда Азербайджана успешно выступила на V Всемирных играх юных соотечественников

20 июня 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку состоялась встреча с членами азербайджанской команды, которые с 31 мая по 6 июня 2019 года принимали участие в V Всемирных играх юных соотечественников, которые проходили в Ханты-Мансийске. Они были организованы Минспорта России, Минобрнауки России, Минкультуры России, Россотрудничеством, Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Всероссийской федерацией школьного спорта.

В V Всемирных Играх юных соотечественников приняли участие более 650 спортсменов из 60 стран мира. Азербайджанская команда завоевала II место в соревнованиях по волейболу.

Юных шахматистов и волейболисток, их тренера Татьяну Коржову и руководителя делегации, заместителя председателя Русской общины Азербайджана Бориса Воронина приветствовали заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин, советник Посольства Российской Федерации в Азербайджанкой Республике Игорь Еронин, заместитель председателя Русской общины Азербайджана Юрий Зенин и директор Центра русской культуры Русской общины Азербайджана Галина Манафова.