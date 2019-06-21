Дипломат США обсуждает в Киеве проблему энергореформ

В Киев для обсуждения с представителями украинской власти и бизнеса реформ в сфере энергетики прибыл главный заместитель руководителя Бюро Госдепартамента США по вопросам энергоресурсов Кент Логсдон, сообщает американское посольство в Украине в пятницу.

"Приветствуем в Киеве главного заместителя руководителя Бюро Госдепартамента по вопросам энергоресурсов Кента Логсдона, который прибыл для обсуждения важности энергетических реформ с представителями украинской власти и бизнеса", - сообщается в фейсбуке посольства США в Киеве.