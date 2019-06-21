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СНГ 21.06.2019 16:47

Лукашенко рассказал Кадырову о мечте посмотреть на горы Кавказа "без помпы"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым рассказал о мечте посетить кавказские горы.

"У меня есть друзья. Правда, в Ингушетии живут. Но все равно это близкие вам люди. И я ему (другу - ИФ) говорю: ты меня отвези на родину и покажи башню - семейные башни. Для меня действительно (интересно - ИФ) побывать в таких местах без помпы, без лишних людей, посмотреть, что это за кавказские горы, где живут мужественные люди", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Кроме того, глава государства рассказал Кадырову, что чеченцы, живущие в Белоруссии, называли в честь президента Белоруссии своих детей. "Нет необходимости рассказывать о моем отношении к чеченскому народу. Даже в сложные времена, я уже часто об этом говорю, они рожали у нас в Бресте, моим именем называли своих детей. Я это очень ценю", - отметил он.

"Назначая министра внутренних дел, а он у нас кавказец, рассказывал о моих чувствах к кавказскому населению. Это действительно крепкие люди, с которых мы берем пример в определенных моментах", - добавил президент.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАДЫРОВ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]