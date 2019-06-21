Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым рассказал о мечте посетить кавказские горы.

"У меня есть друзья. Правда, в Ингушетии живут. Но все равно это близкие вам люди. И я ему (другу - ИФ) говорю: ты меня отвези на родину и покажи башню - семейные башни. Для меня действительно (интересно - ИФ) побывать в таких местах без помпы, без лишних людей, посмотреть, что это за кавказские горы, где живут мужественные люди", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Кроме того, глава государства рассказал Кадырову, что чеченцы, живущие в Белоруссии, называли в честь президента Белоруссии своих детей. "Нет необходимости рассказывать о моем отношении к чеченскому народу. Даже в сложные времена, я уже часто об этом говорю, они рожали у нас в Бресте, моим именем называли своих детей. Я это очень ценю", - отметил он.

"Назначая министра внутренних дел, а он у нас кавказец, рассказывал о моих чувствах к кавказскому населению. Это действительно крепкие люди, с которых мы берем пример в определенных моментах", - добавил президент.