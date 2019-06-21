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Регион 21.06.2019 14:44

Саакашвили вновь призывает своих сторонников в Грузии выйти на улицу, чтобы сменить власть

Экс-президент Грузии Михаилом Саакашвили, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили призывает всех своих сторонников в пятницу снова выйти на проспект Руставели в Тбилиси, чтобы покончить с правлением лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

"Сейчас все вопросы необходимо отложить в сторону, все, кто любит Грузию, в том числе все мои сторонники, должны выйти, чтобы убрать режим Иванишвили", - заявил Саакашвили в ходе видеотрансляции в соцсети.

По его словам, "недопустимо, чтобы средневековый феодал управлял страной, претендующей на то, чтобы быть частью Европы".

По его же словам, Иванишвили проводит политику России, которая принесла бедность и несчастья Грузии, которая когда-то была первой в мире страной-реформатором. "Этот человек разрушил грузинскую экономику, и миллионы грузин убежали из страны (...), а вчера он до конца надсмеялся над нами и сравнял с землей", - сказал Саакашвили.

"Этот человек должен убраться и вернуть все, что украл у грузинского народа - миллиарды лари в течение последних лет", - заявил он.

"Сейчас Грузия - превыше всего, наше будущее, мы очень близки к смещению Иванишвили", - заключил бывший президент.

Ранее в четверг, когда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), Саакашвили обратился к полиции Грузии с призывом не подчиняться приказам нынешних властей.

Как сообщалось, протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Лидеры оппозиции призвали своих сторонников вечером в пятницу вновь собраться на акцию протеста перед зданием парламента Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]