Тимошенко советует Зеленскому создать в Раде широкую коалицию

Лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает необходимым создание широкой коалиции в Верховной Раде нового созыва после внеочередных выборов.

"Каким бы большинством президентская партия не пришла, я просто советую президенту создать самую широкую коалицию ради такой важной цели, как возрождение Украины, на какое только будет способен этот парламент, но с теми силами, которые исповедуют проевропейский выбор Украины, которые исповедуют патриотизм, которые служат Украине", - сказала Тимошенко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу в Киеве.

Вместе с тем, по ее словам, даже если "президент будет считать, что фракция самодостаточна и ее численность не требует формирования коалиции", "Батькивщина" в оппозицию не пойдет.

Тимошенко подчеркнула, что и за пределами коалиции, "Батькивщина" будет делать все, что от нее зависит, чтобы помочь президенту и не потерять тот шанс, который снова получила Украина.