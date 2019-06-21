Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.027 GBR   2.1593 TRY   0.2947

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.65 2.89 Brent 64.45 2.63

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.06.2019 17:03

Тимошенко советует Зеленскому создать в Раде широкую коалицию

Лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает необходимым создание широкой коалиции в Верховной Раде нового созыва после внеочередных выборов.

"Каким бы большинством президентская партия не пришла, я просто советую президенту создать самую широкую коалицию ради такой важной цели, как возрождение Украины, на какое только будет способен этот парламент, но с теми силами, которые исповедуют проевропейский выбор Украины, которые исповедуют патриотизм, которые служат Украине", - сказала Тимошенко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу в Киеве.

Вместе с тем, по ее словам, даже если "президент будет считать, что фракция самодостаточна и ее численность не требует формирования коалиции", "Батькивщина" в оппозицию не пойдет.

Тимошенко подчеркнула, что и за пределами коалиции, "Батькивщина" будет делать все, что от нее зависит, чтобы помочь президенту и не потерять тот шанс, который снова получила Украина.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ТИМОШЕНКО, РАДА, КОАЛИЦИЯ


Похожие новости


Украинцы в шоке от военного положения и бегут из страны - Тимошенко Тимошенко намерена баллотироваться в президенты Украины Тимошенко: нужно в корне менять стратегию развития Украины Тимошенко предлагает ряд шагов на разрыв отношений с России Тимошенко предлагает украинской Раде срочно делегировать в ПАСЕ арестованную в РФ летчицу Савченко Тимошенко пока не зовут в новую правящую коалицию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]