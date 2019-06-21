Русснефть поддерживает продление соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК+

"Русснефть"рассчитывает на продление соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК+, сообщил журналистам владелец компании Михаил Гуцериев.

"Я рассчитываю, что мы будем цены (на нефть - ИФ) держать, будет продлен договор по ОПЕК. [...] Я не знаю, как они договорятся, но я считаю, что это правильное решение, позволяющее держать цены", - сказал он.