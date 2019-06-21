Представитель Совета Европы призывает расследовать события в Тбилиси

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович выразила обеспокоенность беспорядками в Тбилиси и призвала все стороны к сдержанности.
"С глубокой обеспокоенностью следила за жестокими столкновениями между грузинской полицией и демонстрантами в Тбилиси, которые произошли минувшей ночью в связи с проведением сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП)", - говорится в переданном в пятницу в "Интерфакс" заявлении европейского омбудсмена.
Выразив сожаление о десятках пострадавших в ходе беспорядков, Миятович призвала "все стороны проявлять сдержанность и решать разногласия посредством мирного диалога".
"Я также призываю грузинские власти быстро и эффективно провести расследование происшедшего, чтобы виновные в насилии были привлечены к ответственности, а также дать четкие инструкции полиций, чтобы она проводила операции по обеспечению общественного порядка с соблюдением прав человека", - заявила Миятович.
Накануне в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее МАП. Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и беспорядки в Тбилиси.
Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка.
Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели. Судя по характеру ранений, полученных в том числе сотрудниками СМИ, применялись и резиновые пули.
Глава центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций Грузии Автандил Талаквадзе сообщил в пятницу журналистам, что в ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.
Президент Азербайджана назначил Фамиля Мустафаева председателем Верховной аттестационной комиссии
Усубов готов оправдать доверие президента Алиева на посту секретаря Совбеза Азербайджана
В воинском объединении ВС Азербайджана в зоне армяно-азербайджанского конфликта проведены учения с боевыми стрельбами
Нефть завершает неделю активным ростом, Brent торгуется выше $65 за баррель
РФ готова обеспечить интересы Ирана в экспорте нефти и банковском секторе, если INSTEX не будет запущен - Рябков
В Азербайджане зарегистрированы страховые агентства Inam и Risk
Расширен состав рабочих групп КС по устойчивому развитию Азербайджана
Коллекция гитар фронтмена Pink Floyd продана на аукционе Christie`s за рекордные $21,5 млн
Воздушный шар с 11 туристами унесло в горы Египта, пострадавших нет
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Команда Азербайджана успешно выступила на V Всемирных играх юных соотечественников
В Баку состоялся заключительный в 2018 – 2019 учебном году семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ
AMADA выступает наблюдателем от WADA на II Европейских играх
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви