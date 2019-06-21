Представитель Совета Европы призывает расследовать события в Тбилиси

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович выразила обеспокоенность беспорядками в Тбилиси и призвала все стороны к сдержанности.

"С глубокой обеспокоенностью следила за жестокими столкновениями между грузинской полицией и демонстрантами в Тбилиси, которые произошли минувшей ночью в связи с проведением сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП)", - говорится в переданном в пятницу в "Интерфакс" заявлении европейского омбудсмена.

Выразив сожаление о десятках пострадавших в ходе беспорядков, Миятович призвала "все стороны проявлять сдержанность и решать разногласия посредством мирного диалога".

"Я также призываю грузинские власти быстро и эффективно провести расследование происшедшего, чтобы виновные в насилии были привлечены к ответственности, а также дать четкие инструкции полиций, чтобы она проводила операции по обеспечению общественного порядка с соблюдением прав человека", - заявила Миятович.

Накануне в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее МАП. Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и беспорядки в Тбилиси.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка.

Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели. Судя по характеру ранений, полученных в том числе сотрудниками СМИ, применялись и резиновые пули.

Глава центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций Грузии Автандил Талаквадзе сообщил в пятницу журналистам, что в ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.