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Регион 21.06.2019 14:57

Иран несколько раз направлял предупреждение беспилотнику США прежде, чем сбить - КСИР

Иран несколько раз посылал предупредительные сигналы американскому беспилотнику прежде, чем выпустить по нему ракету, заявил иранскому телевидению командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Амир Али Хаджизаде.

"К сожалению, они (американцы - ИФ) не ответили", - отметил генерал.

Он уточнил, что Иран собрал обломки сбитого беспилотника в иранских территориальных водах.

Иранские власти отмечают, что речь идет о беспилотнике типа RQ-4A Global Hawk.

Накануне стало известно, что КСИР сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

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Тэги: ИРАН, США, БЕСПИЛОТНИК, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]