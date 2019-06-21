Президент Зимбабве рассчитывает ввести в стране новую валюту до конца марта 2020 г

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва намерен ввести новую валюту в стране до конца первого квартала 2020 года, рассчитывает получить финансирование от Международного валютного фонда (МВФ) и даже рассматривает возможность размещения евробондов.

Мнангагва занял президентский пост после смещения в ходе военного переворота в ноябре 2017 года зимбабвийского лидера Роберта Мугабе, находившегося у власти более 30 лет. В июле 2018 года в Зимбабве прошли президентские и парламентские выборы. Согласно официальным результатам, 50,8% избирателей поддержали кандидатуру Мнангагвы в качестве главы государства на следующие пять лет.

"Очень важно, чтобы у нас была собственная валюта, - заявил Мнангагва в интервью агентству Bloomberg в столице Мозамбика Мапуту, где он принимал участие в конференции. - Я уверен, что мы сможем добиться этого еще до конца текущего года или в первом квартале следующего года".

Доллар Зимбабве фактически прекратил существование в середине 2009 года, после наблюдавшейся годом ранее гиперинфляции, которая на пике достигала почти 80 млрд процентов. Последние годы в стране активно используются доллар США и южноафриканский рэнд, а также квазивалюта RTGS - привязанные к доллару электронные долговые обязательства без реального обеспечения.

По словам Мнангагвы, министр финансов Зимбабве, 56-летний Мтули Нкубе, подготовил почву для создания новой валюты, добившись профицита бюджета страны впервые за много десятилетий.

"Я был в правительстве в течение 38 лет в качестве министра, и я не могу вспомнить, чтобы когда-либо у нас был профицит бюджета, - заявил 76-летний Мнангагва. - Теперь же этот молодой человек смог добиться профицита менее чем за 8 месяцев. Это дает мне уверенность в его мнении".

В прошлом месяце правительство Зимбабве согласовало условия сотрудничества с МВФ впервые более чем за 10 лет. Эксперты фонда оценят прогресс Зимбабве в экономическом плане к концу января 2020 года, отметил Мнангагва.

В дальнейшем правительство Зимбабве рассчитывает получить доступ к финансированию, которое позволит ей погасить долг в размере $1,2 млрд перед Всемирным банком, Африканским банком развития и Европейским инвестиционным банком.

Следующим шагом властей станет реструктуризация долга, заявил Мнангагва.

Он отметил, что страна может выпустить евробонды "в конце следующего года".