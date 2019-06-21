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Дальнее зарубежье 21.06.2019 15:22

ЕС не намерен пересматривать соглашение с Великобританией по Brexit - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск в пятницу напомнил, что в ЕС не считают возможным вести с Великобританией повторные переговоры о соглашении по Brexit.

"Соглашение о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ) не является предметом для повторных переговоров", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

В то же время он уточнил, что в ЕС открыты к переговорам относительно декларации по поводу будущих отношений между Брюсселем и Лондоном.

"Мы (на саммите - ИФ) согласились на единый подход 27 стран ЕС (в отношении Brexit - ИФ). Мы намерены работать вместе со следующим премьер-министром Великобритании. Мы хотим избежать беспорядочного Brexit и установить как можно более близкие отношения с Соединенным Королевством", - уточнил Туск.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

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Тэги: ЕС, ТУСК, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]