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СНГ 21.06.2019 15:22

Военачальники стран ОДКБ обсудили угрозы военной безопасности Центральной Азии

Начальники генеральных штабов стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании Военного комитета обсудили ситуацию в Центрально-Азиатском регионе.

"В ходе заседания делегации обменялись мнениями о складывающейся военно-политической обстановке и характере вызовов и угроз военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ, а также обсудили вопросы совершенствования Войск (Коллективных сил) Организации", - сообщил в пятницу журналистам председательствовавший на заседании сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

Также в ходе заседания делегации генеральных штабов стран ОДКБ рассмотрели комплекс вопросов, касающихся участия военнослужащих вооруженных сил государств членов ОДКБ в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

14-е заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ состоялось в пятницу в Москве. В нем приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении, Казахстана, России, Таджикистана, первые заместители начальников генеральных штабов вооруженных сил Белоруссии и Киргизии, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, ЦЕНТРАЗИЯ, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]