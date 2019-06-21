Британский поставщик нефтяного оборудования открыл филиал в Азербайджане

Британская компания «Archer» 16 мая 2019 года зарегистрировала филиал в Азербайджане.

«Официальным представителем компании является гражданин Польши Яцек Заячковски», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минналогов.

Archer LTD создана в 2011 году и объединяет две компании, специализирующиеся на скважинах - Seawell и Allis-Chalmers Energy, а также несколько дополнительных предприятий, каждое из которых имеет богатый опыт в поставке скважин и улучшении производительности скважин.

Буровые команды Archer обеспечивают добычу на более чем 45 морских платформах на четырех континентах и ​​эксплуатируют свыше 81 мобильной наземной буровой установки в Латинской Америке.

А.Мамедов