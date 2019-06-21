Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.027 GBR   2.1593 TRY   0.2947

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.65 2.89 Brent 64.45 2.63

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 21.06.2019 15:23

Британский поставщик нефтяного оборудования открыл филиал в Азербайджане

Британская компания «Archer» 16 мая 2019 года зарегистрировала филиал в Азербайджане.

«Официальным представителем компании является гражданин Польши Яцек Заячковски», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минналогов.

Archer LTD создана в 2011 году и объединяет две компании, специализирующиеся на скважинах - Seawell и Allis-Chalmers Energy, а также несколько дополнительных предприятий, каждое из которых имеет богатый опыт в поставке скважин и улучшении производительности скважин.

Буровые команды Archer обеспечивают добычу на более чем 45 морских платформах на четырех континентах и ​​эксплуатируют свыше 81 мобильной наземной буровой установки в Латинской Америке.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОМПАНИЯ, ФИЛИАЛ


Похожие новости


Karabah Operating Company открыла филиал в Азербайджане ConocoPhillips Exploration закрывает филиал в Азербайджане Малазийское подразделение Saipem закрывает филиал в Азербайджане

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]