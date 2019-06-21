Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в заседании WPC в Санкт-Петербурге

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов примет участие в очередном заседании Всемирного нефтяного совета (WPC) в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Шахбазов 22 июня примет участие в заседании WPC, где предусмотрено его выступление и демонстрация видеоролика, презентаций об истории и современном развитии Азербайджана как нефтяной страны. Для более широкого информирования членов WPC об Азербайджане, будет представлен специальный стенд», - отмечается в информации.

По данным Минэнерго, в рамках заседания WPC также определится страна – хозяйка 24-го Всемирного нефтяного конгресса в 2023 году. Азербайджан, представленный в Конгрессе с 2005 года, является одним из пяти кандидатов на проведение данного мероприятия.

«Кроме того, программа визита в Санкт-Петербург включает участие министра в работе 6-го Молодежного форума, который состоится 23 июня при поддержке Минэнерго России. В заседании ожидается выступление Шахбазова на тему «Энергетическая трансформация, энергетическая карта будущего»», - говорится в сообщении.

WPC - некоммерческая организация, аккредитованная при ООН, целью которой является обеспечение глобальной площадки для обсуждения ключевых вопросов нефтяной и газовой промышленности ВНС был основан в г. Лондоне в 1933 г. Членами WPC являются 65 стран мира, представляющих 96% общемирового производства и потребления нефти и газа.

Н.Аббасова