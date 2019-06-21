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Регион 21.06.2019 15:36

Спикер парламента Грузии Кобахидзе в связи с беспорядками в Тбилиси ушел в отставку

На политсовете правящей партии "Грузинская мечта" под руководством ее председателя Бидзины Иванишвили было принято решение об отставке с должности председателя парламента Ираклия Кобахидзе.

Накануне участники акции протеста в Тбилиси обвиняли его в приглашении в Грузию российского депутата, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова и проведении сессии этой организации в здании законодательного органа. Вслед за этим в Тбилиси начались акции протеста с требованием отставки Кобахидзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СПИКЕР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]