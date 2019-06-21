Спикер парламента Грузии Кобахидзе в связи с беспорядками в Тбилиси ушел в отставку

На политсовете правящей партии "Грузинская мечта" под руководством ее председателя Бидзины Иванишвили было принято решение об отставке с должности председателя парламента Ираклия Кобахидзе.

Накануне участники акции протеста в Тбилиси обвиняли его в приглашении в Грузию российского депутата, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова и проведении сессии этой организации в здании законодательного органа. Вслед за этим в Тбилиси начались акции протеста с требованием отставки Кобахидзе.