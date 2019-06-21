В ходе беспорядков в Тбилиси пострадали более 30 журналистов, фотографов и телеоператоров - СМИ

В ходе произошедших в ночь на пятницу беспорядков на проспекте Руставели в Тбилиси, по последним данным, пострадал 31 сотрудник СМИ, сообщают грузинские СМИ.

По информации СМИ, которые ссылаются на данные неправительственной организации "Хартия журналистской этики", многие журналисты получили травмы в результате попадания резиновых пуль.

Сообщается, что в фотографа одного из известных грузинских интернет-изданий попало 11 резиновых пуль в спину, а сотрудник телекомпании "Рустави-2" потерял глаз.

"Хартия журналистской этики" в этой связи требует от МВД проведения тщательного расследования фактов насилия в отношении представителей СМИ со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Между тем заместитель омбудсмена Грузии Тамара Гварамия заявила в пятницу журналистам, что аппарат Народного защитника изучит все факты возможного насилия в отношении журналистов.

Накануне в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и беспорядки в Тбилиси.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Вечером в пятницу сторонники оппозиции намерены вновь собраться на акцию протеста перед зданием парламента Грузии.