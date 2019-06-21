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Регион 21.06.2019 15:41

Спецпредставитель США по Ирану заявил о необходимости деэскалации ситуации

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в пятницу призвал предпринять все усилия, чтобы снизить напряженность между США и Ираном.

"Важно, чтобы мы сделали все возможное для деэскалации", - цитируют западные СМИ слова Хука, сказанные журналистам в Эр-Рияде.

В то же время он подчеркнул, что Иран действует чересчур агрессивно.

"Наша дипломатия не дает Ирану право давать ответ при помощи военной силы; Ирану необходимо отвечать на нашу дипломатию дипломатией, а не военной силой", - сказал он.

Накануне стало известно, что Корпус стражей Исламской революции сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИРАН, ДЕЭСКАЛАЦИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]