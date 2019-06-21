Спецпредставитель США по Ирану заявил о необходимости деэскалации ситуации

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в пятницу призвал предпринять все усилия, чтобы снизить напряженность между США и Ираном.

"Важно, чтобы мы сделали все возможное для деэскалации", - цитируют западные СМИ слова Хука, сказанные журналистам в Эр-Рияде.

В то же время он подчеркнул, что Иран действует чересчур агрессивно.

"Наша дипломатия не дает Ирану право давать ответ при помощи военной силы; Ирану необходимо отвечать на нашу дипломатию дипломатией, а не военной силой", - сказал он.

Накануне стало известно, что Корпус стражей Исламской революции сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.