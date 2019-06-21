Цены на нефть перешли к росту на геополитических рисках, Brent подорожала до $65,4 за баррель

Нефть эталонных марок активно повышается в ходе торгов в пятницу, завершая неделю значительным ростом из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, повысившего риски перебоев с поставками нефти на мировой рынок.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:29 подорожали на $0,93 (1,44%) - до $65,38 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на $0,45 (0,79%) - до $57,52 за баррель.

Стоимость обеих марок находится на максимальной отметке с 30 мая.

Накануне Brent подорожала на 4,3%, WTI - на 5,7%, максимальными темпами с декабря прошлого года на новости, что вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Минобороны США подтвердило информацию об уничтожении беспилотника, однако заявило, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

По данным газеты The New York Times, после этого президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.

Позднее Трамп заявил, что Иран, возможно, не хотел сбивать американский беспилотник, и сделано это было непреднамеренно. Трамп отметил, что ему "с трудом верится", что Иран мог решиться сбить американский военный самолет, и предположил, что это мог сделать "кто-то неконтролируемый и глупый".

С начала недели североморская марка выросла в цене на 5,4%, североамериканская - на 9%.