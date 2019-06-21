Визит Путина в Италию позволит сторонам обменяться мнениями по ключевым международным вопросам - посол РФ

Визит российского президента Владимира Путина в Италию, планируемый в июле, позволит Москве и Риму укрепить сотрудничество и обменяться позициями по темам взаимного интереса, заявил посол России в Италии Сергей Разов.

"Мы уверены, что этот визит даст серьезный импульс развитию нашего двустороннего сотрудничества (с Италией - ИФ) в различных областях, как впрочем и возможности обсудить различные ключевые вопросы взаимного интереса в международной повестке", - сказал он в пятницу на VII Евразийском семинаре в Риме.

"Это Украина, Ливия, Сирия, Иран. Все то, чем живет сегодняшний мир", - продолжил посол.

Он также не исключил, что визит российского президента в Италию даст возможность сторонам обменяться договоренностями в сфере экономического сотрудничества.

"Думаю, что будут договоренности в плане дальнейшего нашего экономического сотрудничества, что очень важно", - добавил Разов, говоря о планируемом на июль визите.