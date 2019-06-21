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СНГ 21.06.2019 18:34

Визит Путина в Италию позволит сторонам обменяться мнениями по ключевым международным вопросам - посол РФ

Визит российского президента Владимира Путина в Италию, планируемый в июле, позволит Москве и Риму укрепить сотрудничество и обменяться позициями по темам взаимного интереса, заявил посол России в Италии Сергей Разов.

"Мы уверены, что этот визит даст серьезный импульс развитию нашего двустороннего сотрудничества (с Италией - ИФ) в различных областях, как впрочем и возможности обсудить различные ключевые вопросы взаимного интереса в международной повестке", - сказал он в пятницу на VII Евразийском семинаре в Риме.

"Это Украина, Ливия, Сирия, Иран. Все то, чем живет сегодняшний мир", - продолжил посол.

Он также не исключил, что визит российского президента в Италию даст возможность сторонам обменяться договоренностями в сфере экономического сотрудничества.

"Думаю, что будут договоренности в плане дальнейшего нашего экономического сотрудничества, что очень важно", - добавил Разов, говоря о планируемом на июль визите.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ВИЗИТ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]