Шесть политических партий могут пройти в Верховную Раду на досрочных выборах 21 июля, лидирует пропрезидентская партия "Слуга народа", свидетельствуют данные опроса, проведённого Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Согласно результатам соцопроса, обнародованным в пятницу на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 37,1,% среди всех опрошенных избирателей.

Также преодолевают 5%-й проходной барьер в парламент партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (9,7%), "Европейская солидарность" (6,9%), "Батькивщина" (6,8%) и партия "Голос" - 5,3%.

При этом шансы пройти в парламент, учитывая статистическую погрешность, имеет партия "Сила и честь", которую готовы поддержать 3,2% респондентов.

Исследование проводилось 14 - 19 июня. Было опрошено 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет, статистическая погрешность выборки составила +/-2,2%.