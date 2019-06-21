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СНГ 21.06.2019 19:05

В Раду могут пройти шесть партий, лидирует "Слуга народа" - опрос

Шесть политических партий могут пройти в Верховную Раду на досрочных выборах 21 июля, лидирует пропрезидентская партия "Слуга народа", свидетельствуют данные опроса, проведённого Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Согласно результатам соцопроса, обнародованным в пятницу на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 37,1,% среди всех опрошенных избирателей.

Также преодолевают 5%-й проходной барьер в парламент партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (9,7%), "Европейская солидарность" (6,9%), "Батькивщина" (6,8%) и партия "Голос" - 5,3%.

При этом шансы пройти в парламент, учитывая статистическую погрешность, имеет партия "Сила и честь", которую готовы поддержать 3,2% респондентов.

Исследование проводилось 14 - 19 июня. Было опрошено 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет, статистическая погрешность выборки составила +/-2,2%.

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, ПАРТИИ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]