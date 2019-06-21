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СНГ 21.06.2019 17:46

Президент Зеленский предложил ввести крупные штрафы за неперсональное голосование в Раде

Президент Украины внес в Раду законопроект об уголовной ответственности за неперсональное голосование депутатов в парламенте.

"Мы предложили внести изменения в Уголовный кодекс Украины, по которому лицо, которое нарушает обязанность другого лица, народного депутата, голосовать персонально, будет привлекаться к уголовной ответственности в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тысяч необлагаемых минимумов", - заявил представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Один из вариантов - но мы будем рассматривать его в вопросах, которые связаны с депутатскими прогулами - мы хотели бы ввести еще одну санкцию - общественные работы", - пояснил Стефанчук.

Ранее в этот день президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины.

18 июня представитель президента Стефанчук сообщил, что в администрации главы государства подготовили законопроекты об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование, а также об ответственности за прогулы.

Необлагаемый минимум на Украине в последние годы равнялся 17 гривнам.

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Тэги: УКРАИНА, РАДА, ГОЛОСОВАНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]