Берлин делает ставку на дипломатические переговоры и политическое урегулирование напряженной ситуации вокруг Ирана - Меркель

ФРГ рассчитывает что напряженная ситуация вокруг Ирана будет урегулирована с помощью политических средств и дипломатических переговоров, заявила в пятницу канцлер страны Ангела Меркель.

"Разумеется, мы обсуждали "на полях" Иран, и крайне обеспокоены ситуацией. Мы делаем ставку на дипломатические переговоры, на политическое решение крайне напряженной ситуации", - сказала Меркель в пятницу журналистам по итогам саммита ЕС на уровне глав правительств.

Ранее иранские власти отмечали, что обломки беспилотника были извлечены в иранских территориальных водах. Кроме того, они опровергли заявление президента США Дональда Трампа о том, что беспилотник был сбит, когда находился в воздушном пространстве над международными водами.

Накануне стало известно, что иранский КСИР сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.