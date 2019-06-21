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Регион 21.06.2019 17:56

Берлин делает ставку на дипломатические переговоры и политическое урегулирование напряженной ситуации вокруг Ирана - Меркель

ФРГ рассчитывает что напряженная ситуация вокруг Ирана будет урегулирована с помощью политических средств и дипломатических переговоров, заявила в пятницу канцлер страны Ангела Меркель.

"Разумеется, мы обсуждали "на полях" Иран, и крайне обеспокоены ситуацией. Мы делаем ставку на дипломатические переговоры, на политическое решение крайне напряженной ситуации", - сказала Меркель в пятницу журналистам по итогам саммита ЕС на уровне глав правительств.

Ранее иранские власти отмечали, что обломки беспилотника были извлечены в иранских территориальных водах. Кроме того, они опровергли заявление президента США Дональда Трампа о том, что беспилотник был сбит, когда находился в воздушном пространстве над международными водами.

Накануне стало известно, что иранский КСИР сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, ИРАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]