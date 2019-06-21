Берлин делает ставку на дипломатические переговоры и политическое урегулирование напряженной ситуации вокруг Ирана - Меркель

ФРГ рассчитывает что напряженная ситуация вокруг Ирана будет урегулирована с помощью политических средств и дипломатических переговоров, заявила в пятницу канцлер страны Ангела Меркель.
"Разумеется, мы обсуждали "на полях" Иран, и крайне обеспокоены ситуацией. Мы делаем ставку на дипломатические переговоры, на политическое решение крайне напряженной ситуации", - сказала Меркель в пятницу журналистам по итогам саммита ЕС на уровне глав правительств.
Ранее иранские власти отмечали, что обломки беспилотника были извлечены в иранских территориальных водах. Кроме того, они опровергли заявление президента США Дональда Трампа о том, что беспилотник был сбит, когда находился в воздушном пространстве над международными водами.
Накануне стало известно, что иранский КСИР сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.
Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.
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