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Дальнее зарубежье 21.06.2019 18:15

Группа конгрессменов-демократов в США предлагает ввести новые санкции в отношении российского суверенного долга и банков

Группа конгрессменов-демократов в США предлагает ввести новые санкции в отношении российского суверенного долга и банков

Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Группа демократов-центристов в конгрессе США выступила с предложением ввести новые санкции в отношении российского суверенного долга, российских банков и поддерживаемых Россией СПГ-проектов, говорится в пресс-релизе, распространенном этой группой в пятницу.

В документе отмечается, что санкции могут быть введены в рамках пакета законопроектов, цель которого состоит в том, чтобы призвать Россию к ответственности за вмешательство в выборы в США.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЭКСПРЕСС, США, ДЕМОКРАТЫ, РОССИЯ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]