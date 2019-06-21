Группа конгрессменов-демократов в США предлагает ввести новые санкции в отношении российского суверенного долга и банков

Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Группа демократов-центристов в конгрессе США выступила с предложением ввести новые санкции в отношении российского суверенного долга, российских банков и поддерживаемых Россией СПГ-проектов, говорится в пресс-релизе, распространенном этой группой в пятницу.

В документе отмечается, что санкции могут быть введены в рамках пакета законопроектов, цель которого состоит в том, чтобы призвать Россию к ответственности за вмешательство в выборы в США.