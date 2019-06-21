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СНГ 21.06.2019 16:00

Президент Узбекистана рассказал о долге перед компанией "Лукойл"

Президент Шавкат Мирзиеев, выступая в пятницу на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) в пятницу признал наличие долга Узбекистана в $600 млн перед компанией "Лукойл".

Как передает корреспондент "Интерфакса", по словам главы государства, Узбекистан сегодня покупает у "Лукойл" газ для внутреннего рынка за $146 за тысячу кубометров и продает населению за $40.

"За счет разницы в 100 долларов и образовался 600-миллионный долг", - сказал Мирзиеев в своем выступлении.

При этом глава государства задался вопросом, "почему при составлении соглашения о разделе продукции не были учтены национальные интересы?"

Президент также заявил о том, что для привлечения иностранных инвестиций необходимо повысить цены на энергоносители. По его словам, инвесторы, "например, из ОАЭ, готовы вкладывать в развитие энергетики в Узбекистане миллиард, и десять миллиардов, но спрашивают, какой будет цена продукта, кто будет его покупать".

"Мы должны повышать цены. Если не повысим, инвесторы не придут. Если повысим, это повлияет на многие сферы, в основном, коснется населения. Это сложно, но мы должны это принять", - сказал президент.

Ранее сообщалось, что Узбекистан задолжал "Лукойлу" за поставки газа в 2018 году. Известно, что компания работает на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) в проектах Кандым-Хаузак-Шады-Кунград и Юго-Западный Гиссар. Задолженность образовалась из-за того, что Узбекистан забирал часть газа на внутренний рынок, хотя условия СРП предусматривают экспорт всего добываемого объема газа.

В настоящее время "Лукойл" работает в Узбекистане над реализацией трех проектов в рамках соглашений о разделе продукции (СРП) - Кандым-Хаузак-Шады-Кунград, разработке месторождений Юго-Западного Гиссара, а также проводит геологоразведку узбекской части Аральского моря. К настоящему времени накопленная добыча газа компании в Узбекистане превысила 30 млрд кубометров. Компания до 2020 года планирует добывать в Узбекистане около 17-18 млрд кубометров газа ежегодно.

В апреле 2018 года при участии президента Узбекистана состоялось открытие крупного газоперерабатывающего комплекса мощностью переработки 8,1 млрд кубометров газа в год в рамках проекта обустройства Кандымской группы месторождений, построенного при содействии "Лукойл".

Объемы инвестиций "Лукойл" в совместные проекты в Узбекистане превышают $7,5 млрд.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЛУКОЙЛ, ДОЛГ


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