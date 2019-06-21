Президент Шавкат Мирзиеев, выступая в пятницу на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) в пятницу признал наличие долга Узбекистана в $600 млн перед компанией "Лукойл".
Как передает корреспондент "Интерфакса", по словам главы государства, Узбекистан сегодня покупает у "Лукойл" газ для внутреннего рынка за $146 за тысячу кубометров и продает населению за $40.
"За счет разницы в 100 долларов и образовался 600-миллионный долг", - сказал Мирзиеев в своем выступлении.
При этом глава государства задался вопросом, "почему при составлении соглашения о разделе продукции не были учтены национальные интересы?"
Президент также заявил о том, что для привлечения иностранных инвестиций необходимо повысить цены на энергоносители. По его словам, инвесторы, "например, из ОАЭ, готовы вкладывать в развитие энергетики в Узбекистане миллиард, и десять миллиардов, но спрашивают, какой будет цена продукта, кто будет его покупать".
"Мы должны повышать цены. Если не повысим, инвесторы не придут. Если повысим, это повлияет на многие сферы, в основном, коснется населения. Это сложно, но мы должны это принять", - сказал президент.
Ранее сообщалось, что Узбекистан задолжал "Лукойлу" за поставки газа в 2018 году. Известно, что компания работает на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) в проектах Кандым-Хаузак-Шады-Кунград и Юго-Западный Гиссар. Задолженность образовалась из-за того, что Узбекистан забирал часть газа на внутренний рынок, хотя условия СРП предусматривают экспорт всего добываемого объема газа.
В настоящее время "Лукойл" работает в Узбекистане над реализацией трех проектов в рамках соглашений о разделе продукции (СРП) - Кандым-Хаузак-Шады-Кунград, разработке месторождений Юго-Западного Гиссара, а также проводит геологоразведку узбекской части Аральского моря. К настоящему времени накопленная добыча газа компании в Узбекистане превысила 30 млрд кубометров. Компания до 2020 года планирует добывать в Узбекистане около 17-18 млрд кубометров газа ежегодно.
В апреле 2018 года при участии президента Узбекистана состоялось открытие крупного газоперерабатывающего комплекса мощностью переработки 8,1 млрд кубометров газа в год в рамках проекта обустройства Кандымской группы месторождений, построенного при содействии "Лукойл".
Объемы инвестиций "Лукойл" в совместные проекты в Узбекистане превышают $7,5 млрд.
Азербайджан и Грузия готовят для подписания 16 документов
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 21 нарушение - Минобороны Азербайджана
Посредники по Карабаху представили предложения, нацеленные на прогресс в переговорах – МИД Азербайджана
Баку и Киев отмечают важность расширения деятельности SOCAR в Украине
Газпром выполнил программу заимствований 2019г, останется в рынке, "чтобы получить иные ориентиры"
Страховщики в Азербайджане будут создавать Фонд для мер по предотвращению
Воздушный шар с 11 туристами унесло в горы Египта, пострадавших нет
Президент Азербайджана не приедет в Минск на открытие Евроигр – посол
Турпоток в Азербайджан в январе-мае 2019г вырос на 3,7%, из Азербайджана – на 25,5%
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Команда Азербайджана успешно выступила на V Всемирных играх юных соотечественников
В Баку состоялся заключительный в 2018 – 2019 учебном году семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ
AMADA выступает наблюдателем от WADA на II Европейских играх
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви