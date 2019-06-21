Новый председатель парламента Грузии будет избран в ближайшие две недели

Пост председателя парламента Грузии после решения Ираклия Кобахидзе об отставке перейдет на время к первому вице-спикеру Тамаре Чугошвили.

Согласно регламенту, новый председатель парламента должен быть избран в течение 14 дней после отставки прежнего председателя.

На заседании политсовета правящей партии "Грузинская мечта" в пятницу было принято решение о выдвижении на пост председателя парламента лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе.