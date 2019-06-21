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Регион 21.06.2019 16:10

Новый председатель парламента Грузии будет избран в ближайшие две недели

Пост председателя парламента Грузии после решения Ираклия Кобахидзе об отставке перейдет на время к первому вице-спикеру Тамаре Чугошвили.

Согласно регламенту, новый председатель парламента должен быть избран в течение 14 дней после отставки прежнего председателя.

На заседании политсовета правящей партии "Грузинская мечта" в пятницу было принято решение о выдвижении на пост председателя парламента лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, СПИКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]