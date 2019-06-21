Президент Молдавии считает необходимой отставку всего Конституционного суда

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что для восстановления конституционной стабильности в стране необходима отставка всех судей Конституционного суда.

"Единственный путь к восстановлению конституционной стабильности - это отставка всех судей Конституционного Суда в полном составе. После этого необходимо будет сформировать новый состав КС из профессиональных и честных специалистов",- сказал Додон в видеообращении в Facebook из Минска, где он находится с рабочим визитом.

Президент сослался на решение Венецианской комиссии Совета Европы (ВКСЕ), которая в пятницу рассмотрела последние решения Конституционного суда Молдавии и вынесла свой вердикт относительно их соответствия законодательству и нормам демократии. Решение ВКСЕ будет опубликовано в ближайшие дни, однако президент изложил его основные тезисы.

По его словам, высокое мнение комиссии заключается в следующих пунктах: КС нарушил собственную процедуру проверки запросов, "пригласив" на заседание Суда лишь представителей Демократической партии и не пригласив представителей парламента или президента. Таким образом, был нарушен принцип равенства сторон; процедура роспуска парламента должна была последовать за консультациями с парламентскими фракциями для проверки факта исчерпания всех возможностей формирования нового правительства; срок в три месяца для роспуска парламента истекал 9 июня 2019 года. Учитывая, что 9 июня выпало на воскресенье, этот срок продлевался до 10 июня; одновременное назначение трех судей КС за несколько месяцев до парламентских выборов.

Также, по словам Додона, комиссия считает противоречащей Конституции процедуру отстранения от должности президента Молдавии с наделением премьер-министра правом на подписание от его имени указов о роспуске парламента. Венецианская комиссия подчеркнула, что единственной возможностью для отстранения президента от должности является исключительно запуск процедуры отстранения президента от должности, а процедура наделения исполняющим обязанности задействуется только в случаях, предусмотренных Конституцией Республики Молдова.

"В ходе дебатов было подчёркнуто, что случай Республики Молдова - исключительный, не имевший до сих пор прецедентов в практике Комиссии. Таким образом, исходя из вышеизложенного, считаю, что единственный путь к восстановлению конституционной стабильности - это отставка всех судей Конституционного Суда в полном составе", - подчеркнул Додон.

14 июня Демократическая партия Молдавии заявила о переходе в оппозицию, а ее правительство ушло в отставку. До этого в течение недели сохранялось двоевластие, так как парламентское большинство, сформированное социалистами и правым блоком ACUM, 8 июня утвердили состав нового правительства.

Двоевластие возникло по вине Конституционного суда, который с подачи Демпартии признал решения парламента незаконными. Суд разъяснил, что трехмесячный срок, отведенный для формирования правительства после утверждения мандатов депутатов (9 марта) истек в пятницу, 7 июня. Суд аргументировал свое решение тем, что срок в три месяца не может превышать 90 дней. В то же время, в ст. 85 Конституции написано три месяца, а не 90 дней. Новый парламент и правительство не признали решения КС, а КС постановил, что все решения парламента считаются незаконными.

Внешние партнеры признали новое правительство Молдавии и вынудили Демпартию перейти в оппозицию. После этого, Конституционный суд 15 июня отменил шесть своих решений, которые привели к политическому кризису. Несмотря на это, Венецианская комиссия изучила решения КС Молдавии. Председатель КС Михаил Поалелунжь накануне заявил о своей отставки с должности члена и председателя КС.