Посольство Молдавии в Израиле останется в Тель-Авиве - МИД

Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что решение бывшего правительства о переносе молдавского посольства из Тель-Авива в Иерусалим недействительно.

"Посольство Молдавии в Израиле остается в Тель-Авиве. Нет никаких законных решений правительства о переносе", - сказал Попеску на пресс-конференции в пятницу, по итогам визита в США.

Он заявил, что в момент принятия решения правительство Молдавии, возглавлявшееся Павлом Филиппом, уже юридически не существовало, "уже тогда в Молдавии было новое правительство во главе с Майей Санду".

По его словам, американские партнеры "также не приняли во внимание шаг предыдущего кабинет министров".

Попеску также заявил, что США готовы оказывать поддержку новым властям Молдавии. "Представители американских госучреждений единогласно заявили о поддержке нового правительства и приветствовали мирный переход власти в Молдавии. США готовы поддержать Молдавию на этом новом этапе ее истории", - сказал министр.

В столице США он провел серию рабочих встреч в Белом доме, с представителями администрации Дональда Трампа, в Госдепартаменте, Конгрессе, Агентстве по международному развитию (USAID).

Попеску отметил, что "обсудил с американскими партнерами продолжение поддержки РМ, которая во многом была заблокирована из-за неблагоприятной политической ситуации в республике".

"В частности, USAID имело скептическое отношение к Молдавии на протяжении последнего года из-за крайне высокого уровня коррупции в стране. Поэтому обсудил с партнерами программу совместных мер по борьбе с данным феноменом. Сегодня США открыты для реализации проектов в Молдавии", - сказал Попеску.

По его словам, "в течение десяти дней в Кишинев прибудет делегация из Вашингтона, чтобы обсудить приоритетные области сотрудничества".

"Молдавии необходима внешняя поддержка для обеспечения экономического развития, консолидации государственных институтов, эффективной борьбы с коррупцией. Наша задача - обеспечить благоприятную деловую среду в РМ и сделать ее привлекательной для инвесторов", - сказал Попеску.