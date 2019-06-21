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Регион 21.06.2019 16:13

Генсек "Грузинской мечты" назвал уход спикера парламента проявлением высокой ответственности перед обществом

В правящей партии "Грузинская мечта" считают решение спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе уйти в отставку проявлением высокой ответственности перед обществом.

"Это решение является выражением высокой ответственности перед обществом", - заявил на брифинге в пятницу генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

При этом, говоря о роли лидеров оппозиции в произошедших в Тбилиси беспорядках, он заявил, что этим силам придется ответить перед законом и обществом за организацию массового насилия.

По его словам, сотрудники полиции использовали легитимную силу только "в крайней ситуации, в ситуации, когда происходила организация массового насилия, которое угрожало гражданскому миру и конституционному порядку".

Между тем, Каладзе заявил, что власти отреагируют и на отдельные случаи, если они имели место, превышения силы со стороны полиции.

"Грузинская мечта" является демократически избранной властью и она продолжит по высоким демократическим стандартам управление страной. Мы не дадим возможность и средства жаждущим политического реванша силам создать угрозу перспективам мирного развития грузинского государства", - зачитал он заявление политсовета правящей партии.

Накануне в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и беспорядки в Тбилиси.

Кобахидзе, находившийся с визитом в Баку, заявил, что не знал о председательстве Гаврилова на заседании МАП. Несмотря на это, оппозиция потребовала его отставки.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

В пятницу Кобахидзе в связи с событиями в Тбилиси прервал визит в Азербайджан и вернулся в Грузию. После чего "Грузинская мечта" объявила о его отставке.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]