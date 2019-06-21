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Финансы 21.06.2019 16:30

Биткойн обновил годовой максимум - выше $9800

Ралли биткойна продолжается - в ходе торгов в пятницу стоимость криптовалюты превысила $9800 впервые более чем за год.

Согласно данным CoinDesk, стоимость криптовалюты к 16:06 увеличилась на 2,5% и составляет $9806,8.

Биткойн подорожал на 164% с начала 2019 года. Вместе с тем курс криптовалюты по-прежнему существенно ниже пиковых уровней, отмеченных в конце 2017 года, когда он был близок к $20 000.

Поддержку рынку криптовалют в последние дни оказывают новости о запуске американской компанией Facebook собственной криптовалюты Libra. Эта валюта появится в следующем году и будет относиться к категории "стейблкойн" (Stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами).

В пятницу глава Банка Англии Марк Карни отметил, что проект Facebook должен быть внимательно рассмотрен регуляторами, поскольку Libra имеет все шансы стать важной частью глобальной финансовой системы, учитывая огромный охват социальной сети.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]