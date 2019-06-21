Две трети украинцев поддерживают вступление страны в ЕС, более половины - в НАТО - опрос

Две трети граждан Украины готовы проголосовать на референдуме за вступление страны в Евросоюз и более половины - за вступление в НАТО. Таковы результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", обнародованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

66,2% опрошенных проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 19,3% были бы против такого шага, 6,2% - не принимали бы участие в референдуме, а 8,4% отказались или не знали ответа на вопрос.

53,9% ответили бы утвердительно на вопрос референдума о вступлении Украины в НАТО, 29,5% проголосовали бы против, 5,3% не участвовали бы в референдуме, а 11,5% отказались или не знали ответа.

Исследование проводилось 14 - 19 июня. Было опрошено 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет, статистическая погрешность выборки составила +/-2,2%.