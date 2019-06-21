Две трети украинцев поддерживают вступление страны в ЕС, более половины - в НАТО - опрос

Две трети граждан Украины готовы проголосовать на референдуме за вступление страны в Евросоюз и более половины - за вступление в НАТО. Таковы результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", обнародованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.
66,2% опрошенных проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 19,3% были бы против такого шага, 6,2% - не принимали бы участие в референдуме, а 8,4% отказались или не знали ответа на вопрос.
53,9% ответили бы утвердительно на вопрос референдума о вступлении Украины в НАТО, 29,5% проголосовали бы против, 5,3% не участвовали бы в референдуме, а 11,5% отказались или не знали ответа.
Исследование проводилось 14 - 19 июня. Было опрошено 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет, статистическая погрешность выборки составила +/-2,2%.
Алиев и Эрдоган обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Президент Азербайджана назначил Фамиля Мустафаева председателем Верховной аттестационной комиссии
Усубов готов оправдать доверие президента Алиева на посту секретаря Совбеза Азербайджана
Золото может подорожать до $1600 в ближайший год - Citi
Нефть завершает неделю активным ростом, Brent торгуется выше $65 за баррель
Расширен состав рабочих групп КС по устойчивому развитию Азербайджана
Коллекция гитар фронтмена Pink Floyd продана на аукционе Christie`s за рекордные $21,5 млн
Воздушный шар с 11 туристами унесло в горы Египта, пострадавших нет
Мелиорация и водное хозяйство отбирает подрядчика на проведение берегоукрепительных работ на юге Азербайджана
ИВ Барды направит более 1 млн манатов на проведение работ по благоустройству
ИВ Гобустанского района отбирает подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Команда Азербайджана успешно выступила на V Всемирных играх юных соотечественников
В Баку состоялся заключительный в 2018 – 2019 учебном году семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ
AMADA выступает наблюдателем от WADA на II Европейских играх
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви