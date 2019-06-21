"Газпром" к настоящему времени уже выполнил программу заимствований 2019 г., останется в рынке, чтобы улучшить ориентиры привлечения финансирования для себя, сообщил журналистам заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Фамил Садыгов.
"Ту задачу на этот год по привлечению с рынка мы в принципе уже выполнили. Но мы будем участвовать, чтобы получить иные ориентиры", - сказал он.
Он не исключил, что компания может выйти на рынок с новыми евробондами в евро до конца года: "Если в этом году, то до конца года, в евро".
Садыгов также сообщил, что "Газпром" рассматривает возможность использования нового инструмента - о мультивалютных корпоративных облигациях на российском рынке.
Он подтвердил интерес корпорации к заимствованиям в швейцарских франках (корпорация в марте проводила встречи с инвесторами в Швейцарии, но пока так и не провела сделку). Садыгов информировал, что, к примеру, в ходе Петербургского международного экономического форума вопрос об инструменте во франках снова обсуждался с финансовыми институтами.
Также "Газпром" планирует продолжить заимствования в японских иенах, этот выпуск может выйти на рынок в 2019 г. - начале 2020 года.
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