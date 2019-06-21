Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.027 GBR   2.1593 TRY   0.2947

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.65 2.89 Brent 64.45 2.63

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 21.06.2019 16:45

Газпром выполнил программу заимствований 2019г, останется в рынке, "чтобы получить иные ориентиры"

"Газпром" к настоящему времени уже выполнил программу заимствований 2019 г., останется в рынке, чтобы улучшить ориентиры привлечения финансирования для себя, сообщил журналистам заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Фамил Садыгов.

"Ту задачу на этот год по привлечению с рынка мы в принципе уже выполнили. Но мы будем участвовать, чтобы получить иные ориентиры", - сказал он.

Он не исключил, что компания может выйти на рынок с новыми евробондами в евро до конца года: "Если в этом году, то до конца года, в евро".

Садыгов также сообщил, что "Газпром" рассматривает возможность использования нового инструмента - о мультивалютных корпоративных облигациях на российском рынке.

Он подтвердил интерес корпорации к заимствованиям в швейцарских франках (корпорация в марте проводила встречи с инвесторами в Швейцарии, но пока так и не провела сделку). Садыгов информировал, что, к примеру, в ходе Петербургского международного экономического форума вопрос об инструменте во франках снова обсуждался с финансовыми институтами.

Также "Газпром" планирует продолжить заимствования в японских иенах, этот выпуск может выйти на рынок в 2019 г. - начале 2020 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]