Глава делегации Грузии в Межпарламентской ассамблее православия отказался от депутатского мандата после беспорядков в Тбилиси

Возглавлявший грузинскую парламентскую делегацию в Межпарламентской ассамблее православия (МАП) Закария Куцнашвили в пятницу сообщил журналистам о решении отказаться от мандата депутата парламента.
"Гражданский мир и согласие намного более ценны, чем мандат члена парламента", - сказал Куцнашвили в пятницу, комментируя свое решение.
Куцнашвили являлся одним из организаторов проведения в Тбилиси сессии МАП, события на которой вызвало массовые беспорядки в грузинской столице 20 июня.
Накануне в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее МАП. Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и беспорядки в Тбилиси.
Их участники, требовавшие отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против демонстрантов акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули, чтобы выдворить их с проспекта Руставели. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.
В пятницу Кобахидзе в связи с событиями в Тбилиси прервал визит в Азербайджан и вернулся в Грузию. Вскоре после этого "Грузинская мечта" объявила о его отставке.
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