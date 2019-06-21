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Финансы 21.06.2019 16:42

Страховщики в Азербайджане будут создавать Фонд для мер по предотвращению

Палата надзора за финансовыми рынками Азербайджана утвердила правила расходования средств, накопленных в Фонде по предотвращению, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.

Правила вступили в силу 19 июня 2019 года.

Согласно правилам страховые компании будут создавать такой фонд в отдельности для каждого вида обязательного страхования.

Средства, собранные в фонде, могут быть направлены на реализацию просветительских мер; мер по сокращению вероятности страховых случаев в местах их интенсивности; подготовку предложений по предотвращению негативных эффектов от природных катаклизмов; установку противопожарной сигнализации, а также очистительных установок и прочих установок по охране окружающей среды.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФОНД, СРЕДСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]