Страховщики в Азербайджане будут создавать Фонд для мер по предотвращению

Палата надзора за финансовыми рынками Азербайджана утвердила правила расходования средств, накопленных в Фонде по предотвращению, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.
Правила вступили в силу 19 июня 2019 года.
Согласно правилам страховые компании будут создавать такой фонд в отдельности для каждого вида обязательного страхования.
Средства, собранные в фонде, могут быть направлены на реализацию просветительских мер; мер по сокращению вероятности страховых случаев в местах их интенсивности; подготовку предложений по предотвращению негативных эффектов от природных катаклизмов; установку противопожарной сигнализации, а также очистительных установок и прочих установок по охране окружающей среды.
А. Мамедов
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