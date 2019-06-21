Страховщики в Азербайджане будут создавать Фонд для мер по предотвращению

Палата надзора за финансовыми рынками Азербайджана утвердила правила расходования средств, накопленных в Фонде по предотвращению, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.

Правила вступили в силу 19 июня 2019 года.

Согласно правилам страховые компании будут создавать такой фонд в отдельности для каждого вида обязательного страхования.

Средства, собранные в фонде, могут быть направлены на реализацию просветительских мер; мер по сокращению вероятности страховых случаев в местах их интенсивности; подготовку предложений по предотвращению негативных эффектов от природных катаклизмов; установку противопожарной сигнализации, а также очистительных установок и прочих установок по охране окружающей среды.

А. Мамедов